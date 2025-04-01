Xiong’an Hızla Geleceğin Şehrine Dönüştü

XIONG’AN YENİ BÖLGESİ’NDEKİ HIZLI GELİŞİM

Shijiazhuang, 1 Nisan — Çin, Nisan 2017’de Xiong’an Yeni Bölgesi’nin kurulmasıyla ilgili planlarını duyurduktan sonra, bu bölge hızla ilerleyerek dinamik bir şehir haline geldi. Beijing’in başkent olarak üstlendiği fazla yükleri hafifletmek amacıyla tasarlanan ve “geleceğin şehri” olarak adlandırılan Xiong’an, bilim ve teknoloji inovasyonu ile sanayi gelişimini bir arada yürütüyor.

İNOVASYON VE SANAYİ İŞ BİRLİĞİ

Bölgede bulunan Zhongguancun Bilim Parkı, 140’tan fazla işletmeyi aynı çatı altında topluyor. Xiong’an Bilim-Teknoloji İnovasyon Merkezi, farklı yenilikçi kuruluşların uyumlu bir şekilde entegrasyonunu sağlayarak verimli bir dönüşüm mekanizması oluşturuyor.