Xizang’ta 13 Rahip Geşe Lharampa Aldı

ÇİN’DE BUDİST RAHİPLERE PRESTİJLİ UNVAN

Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi’nde, Çin’in güneybatısında, 13 rahip ağaçlar arasında gerçekleşen bir törende, Tibet Budist akademik dereceleri arasında en prestijli olan Geşe Lharampa unvanı ile onurlandırıldı. Bu unvan, yükseköğretimde doktoraya eşdeğer bir başarı olarak kabul ediliyor.

BUDİST AKADEMİK GELİŞMELER

Rahiplerin bu ödüllendirilmesi, Tibet Budizmi’nin akademik yapısının güçlenmesi ve ruhani eğitimin önemini artırmakta önemli bir rol oynuyor. Tibet Budist topluluğundaki bu tür ödüller, genel olarak yükseköğretimde ve dini eğitimde kaydedilen ilerlemeleri göstermektedir.