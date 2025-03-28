XPENG Aeroht Modüler Uçan Otomobil İlk Uçuşunu Yaptı

YENİ ÇİN UÇAN OTOMOBİLİ HİZMETE GİRDİ

YENİ MODÜLER TEKNOLOJİ İLE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

XPENG AEROHT’un geliştirdiği modüler uçan otomobil, 28 Mart tarihinde Hunan eyaletinin Changde kentindeki Liuye Gölü Turistik Tesisi’nde gerçekleştirilen törenle ilk uçuşunu yaptı. Bu yenilikçi araç, elektrikli araç ve hava modülünden oluşuyor. Uçan otomobil, su yüzeyi üzerinden geçiş senaryo uygulamasını başarıyla gerçekleştirdi.

GELECEKTE EŞSİZ BİR ULAŞIM ALTERNATİFİ

XPENG AEROHT’un uçan otomobili, gelecekteki ulaşım alternatifleri arasında önemli bir yer edinebilir. Uçan otomobilin sağladığı modüler yapı, hem karada hem de havada hareket kabiliyeti sunuyor. Bu gelişme, elektrikli ve hava taşımacılığı alanında yeni bir dönemin başladığının habercisi olabiliyor.