XRP 200 Günlük Konsolidasyon Sürecinde Bulunuyor

XRP FİYATI HAREKETLİLİĞE HAZIRLANIYOR

XRP, yaklaşık 200 gündür dar bir fiyat aralığında hareket ediyor ve kripto para piyasasında analistler bir sonraki büyük hareketin yaklaştığı hakkında hemfikir. Kasım 2024’teki yüzde 500’lük artıştan bu yana dijital varlık, 1,90 ile 2,90 dolar bandında gidip geliyor. Uzmanlar, XRP’nin bu konsolidasyon sürecinin ardından hangi yönde hareket edeceği konusunda farklı senaryolar üretiyor.

KONSOLİDASYON SÜRECİ VE KARARSIZLIK

Popüler kripto para birimi XRP, 200 gündür devam eden bir konsolidasyon dönemindedir. Bu durum, yatırımcılar arasında bir sonraki fiyat hareketine dair düşünceleri artırıyor. Varlık, Kasım 2024’teki büyük artıştan sonra çoğunlukla yatay bir seyir izliyor ve belirli bir fiyat aralığını aşmakta güçlük çekiyor. Bu yatay hareket, piyasada alıcı veya satıcıların net bir üstünlük kuramadığı bir kararsızlık dönemine işaret ediyor. Bununla birlikte, birçok analist, teknik göstergelerin yukarı yönlü bir kırılma ihtimalini güçlendirdiği görüşünü paylaşıyor.

TEKNİK GÖSTERGELER VE ÜÇGEN FORMASYONU

Yapılan teknik analizler, XRP’nin güncel grafik yapısının 2017 yılındaki büyük yükselişöncesine benzerlik taşıdığını ortaya koyuyor. Şu andaki üç haftalık grafikte simetrik bir üçgen formasyonu dikkat çekiyor. Simetrik üçgenler, genellikle sıkışmanın ardından her iki yöne de keskin hareketlerle sonuçlanabilen nötr formasyonlar olarak kabul ediliyor. Tarihsel verilere dayanan karşılaştırmalar, bu yapının yukarı yönlü kırılması durumunda yüzde 75’lik bir artışla fiyatın 3,70 dolar seviyelerine ulaşabileceğine dair beklentiler oluşturuyor.

UZUN VADELİ GÖRÜŞLER VE POTANSİYEL FIRSATLAR

Daha uzun vadeli bir bakış açısı sunan bazı uzmanlar, XRP’nin yaklaşık yedi yıldır devam eden bir konsolidasyon döngüsünün içinde olduğunu vurguluyor. Bu analize göre, varlık 2014-2017 yıllarındaki birikim dönemini andıran çok yıllık bir düşüş trendini kırmış durumda. Önceki döngünün 1.267 gün sürdüğü ve sonunda yüzde 1.300’lük bir ralli gerçekleştirdiği hatırlatılıyor. Mevcut döngünün daha uzun sürmesi, daha büyük bir fiyat hareketine zemin hazırlayabiliyor. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda, fiyatın 8 ila 10 dolar aralığına yükselebileceği tahmin ediliyor.

İYİMSER VE KAYGI VEREN GÖRÜŞLER

Bazı piyasa analistleri ise, daha iyimser tahminlerle XRP’nin fiyatının 25 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. Bu tahminler, Fibonacci uzatma seviyeleri ve olası bir spot XRP borsa yatırım fonu (ETF) beklentilerine dayanıyor. Ancak bu olumlu senaryoların yanında, düşüş olasılığını gündeme getiren teknik formasyonlar da mevcut. Son birkaç aylık fiyat hareketinin, “ters fincan ve kulp” olarak bilinen bir düşüş formasyonu oluşturma eğiliminde olduğu ifade ediliyor. Bu formasyonun gerçekleşmesi, fiyatın 1,33 dolar seviyesindeki önemli Fibonacci destek noktasına doğru geri çekilme riskini beraberinde getirebilir.