XRP ETF Başvuruları Güncellendi, Umut Var

XRP ETF BAŞVURULARIMDA ÖNEMLİ GÜNCELLEMELER

Amerika’nın önde gelen varlık yöneticileri, geçtiğimiz cuma günü XRP ETF başvurularını eş zamanlı olarak güncelledi. Grayscale, Bitwise, Canary, CoinShares, Franklin, 21Shares ve WisdomTree’nin bu ortak hareketi tesadüf değil. Bloomberg ETF analisti James Seyffart, bu güncellemelerin SEC’den gelen spesifik geri bildirimlere yanıt olarak gerçekleştirildiğini belirtiyor. Güncellemeler, fonların yapısal değişikliklerini de içeriyor ve düzenleyici standartlara uyum sağlama çabalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ETF YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN NEDENİ

SEC ile gerçekleştirilen geri bildirim sürecinin ardından, firmalar ETF yapılarında önemli değişikliklere gitti. Önceden sadece nakit yaratım ve itfalara izin veren fonlar, artık XRP ya da nakit yaratımlarına ve nakit ya da ayni itfalara olanak tanıyor. Bu teknik değişiklik, SEC’in XRP ETF onayları için belirlediği standartlara uyum sağlama girişiminin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

PİYASA TEPKİSİ VE XRP FİYATI

NovaDius Wealth başkanı Nate Geraci, bu gelişmeyi “çok iyi bir işaret” olarak değerlendiriyor. Geraci, firmaların bu biçimde kümelenmesinin son derece dikkat çekici olduğunu vurguluyor. Piyasa, bu gelişmelere olumlu bir tepki gösterirken, XRP fiyatı genel kripto para rallisinin de etkisiyle yüzde 7 artarak 3,08 dolara ulaştı. Bu performans, ETF başvurularındaki ilerlemelerin yatırımcı güvenini artırdığını gösteriyor.

BLACKROCK’IN XRP ETF BAŞVURUSU VE GELECEK

Dikkate değer bir nokta ise BlackRock’ın henüz XRP ETF başvurusunda bulunmamış olması. Dünyanın en büyük spot Ethereum ve Bitcoin ETF’sini yöneten BlackRock, ağustos ayının başında XRP fonu başlatmak için herhangi bir planının olmadığını duyurmuştu. Analistler, bu eş zamanlı dosyalamaları varlık yöneticilerinin düzenleyici kurumdan gelen geri bildirimlere yanıt verdiğinin güçlü bir işareti olarak değerlendiriyor. SEC henüz spot XRP ETF’yi onaylamasa da süreç, umut verici sinyaller sunuyor.