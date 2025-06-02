XRP, Geçmişte Zor Haziranlar Geçiriyor. 11 Yılda Medyan Getiri Eksi 8,49. Satış Baskısı Piyasa Güvenini Azaltabilir. CDD Artışı Uzun Süreli Satışları Gösteriyor. SEC Dava Süreci XRP İçin Kritik. Yeni Yatırımcılar Farklı Yön İzliyor

XRP GEÇMİŞ PERFORMANSI VE HAZİRAN AYININ ETKİSİ

XRP’nin geçmiş performansı, Haziran aylarının yatırımcılar için genellikle zorlu zamanlar geçirdiğini ortaya koyuyor. Son 11 yılın verilerine bakıldığında, coin’in Haziran ayındaki medyan getirisi yüzde eksi 8,49 seviyesinde. Bu durum, özellikle son yaşanan değer kayıplarının ardından, kısa vadede kâr arayışındaki yatırımcılar için dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Tarihsel eğilimler, Haziran ayında satış baskısının artabileceğine dair sinyaller veriyor ve bu durum, mevcut zayıf piyasa güveninin daha da düşmesine yol açabiliyor.

COIN DAYS DESTROYED VERİLERİNDEKİ ARTIR

Piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme ise Coin Days Destroyed (CDD) verisindeki artış. CDD, uzun süredir cüzdanlarda tutulan XRP’lerin son dönemde el değiştirdiğini gösteriyor ve satılan coin miktarının elde tutulduğu gün sayısı ile hesaplanıyor. Örneğin, 100 coin 10 gün tutulup satıldığında CDD değeri 1.000 oluyor. XRP’nin CDD’si şu anda 337 milyar ile Aralık 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum, uzun vadeli yatırımcıların fiyatlar düşmeden satış yapma eğilimlerini göstermekte ve bu yatırımcılar genellikle piyasanın temel taşları olarak değerlendiriliyor. Ancak onların satışa yönelmesi, güven kaybını da beraberinde getiriyor.

RIPPLE DAVA SÜRECİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Olumsuz görünümün yanı sıra XRP için olumlu haberler de geliyor. Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında devam eden dava süreci yakında sonuçlanacak. Bu aşama, XRP’nin geleceği açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Yellow kurucusu Alexis Sirkia, davanın kapanmasının Ripple’ın halka arz (ICO) sürecini hızlandırabileceğini ifade ediyor. Sirkia, “XRP, Mayıs ortasından bu yana değer kaybediyor” dedi. Şu anda 2,16 dolar seviyesinde işlem gören altcoin, 2,12 dolarlık destek seviyesinin üzerinde kalmaya çabalıyor. Ancak satış baskısı devam ederse, fiyat 2,02 dolara, ardından 1,94 dolara kadar gerileyebilir ve bu son iki ayın en düşük seviyesi olur.

YENİ YATIRIMCI PROFİLİ VE ETF BEKLENTİLERİ

Göreli Güç Endeksi (RSI) de düşüş sinyali veriyor. Göstergenin nötr çizginin altında olması, alıcı ilgisinin zayıf kaldığını gösteriyor. XRP için sıkça konuşulan ETF beklentisi hâlâ onay sürecinde. Onaylanması halinde XRP’ye sermaye girişini hızlandırabilir. Ancak Sirkia, yeni yatırımcı profilinin farklı bir yön izlediğine dikkat çekiyor. Grayscale gibi ETF odaklı firmalar varlıklarını azaltırken, Strategy gibi doğrudan Bitcoin tutan şirketler varlıklarını artırmayı sürdürüyor. Sirkia, XRP’ye yatırım yapmak isteyen yeni oyuncular arasında Hyperscale ve VivoPower gibi isimlerin öne çıkabileceğini belirtiyor. Ayrıca, ETF onayı olmasa bile XRP’ye dolaylı olarak yatırım yapmanın yeterli olabileceğini ifade ediyor. Uzun vadeli yatırımcıların satışa geçtiği bu ortamda, küçük yatırımcıların XRP biriktirmeye başlaması durumunda fiyat yeniden destek bulabilir. Eğer 2,12 dolar seviyesinde güçlü bir dönüş gerçekleşir ve 2,27 dolar aşılıp geçilirse, düşüş beklentisi geçersiz olabiliyor. Böyle bir durumda XRP, 2,50 dolar hedefine ilerleyebilir.