XRP’nin Konsolidasyonu ve Gelecekteki Olası Hareketler

XRP’DE KONSOLİDASYON DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

Olumlu dış katalizörlere rağmen XRP, hâlâ konsolidasyon aşamasında sıkışmış durumda ve bir sonraki hareketini tahmin etmek zorlaşıyor. Wanchain CEO’su Temujin Louie, dış katalizörlerin etkisini değerlendirirken XRP’nin beklenen fiyat artışlarını tetiklemeyebileceğini şu şekilde ifade ediyor: “XRP’nin fiyat artışı bekleniyor ama bu her zaman gerçekleşmiyor.” Bu durum, yatırımcıların yeni bir XRP ETF’sinin piyasaya girişinin fiyatlarda bir yükseliş yaratmasını ummasıyla birlikte, volatiliteyi etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor. XRP’nin Ağı Kullanımı ve Kâr/Zarar (NUPL) göstergesi, altcoin’in mevcut fiyat doygunluğuna ulaştığını gösterirken, bu da fiyat hareketinde önemli bir ilerleme bulunmadığını ve XRP’nin net bir yön belirleyebilmesi için güçlü piyasa işaretlerine ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.

GEÇMİŞTEKİ KONSOLİDAKSİYON DÖNEMLERİ

XRP, geçmişte benzer konsolidasyon dönemleri yaşadı. Örneğin, 2017 yılında XRP dokuz ay süren bir konsolidasyon döneminin ardından büyük bir yükseliş kaydetti. Ancak bu durumda, anahtar seviyeleri geçtikten sonra yeniden bir konsolidasyon sürecine girdi ve ardından sert düşüşler yaşadı. Bugün yaşanan durum, benzer bir modele işaret edebiliyor. XRP, son dört aydır süren konsolidasyon evresiyle karşılaşırken, bu durum yakın vadede olası bir düzeltme sinyali olabiliyor. O dönemler XRP, Bitcoin’i izlemişken şimdiki durumda Kronos Research CEO’su Hank Huang, farklı bir eğilime dikkat çekiyor. HODLer Pozisyon Değişikliği metriği, uzun vadeli yatırımcıların XRP biriktirdiğini gösteriyor. Bu birikim, yatırımcıların XRP’nin gelecekte değer kazanacağına dair güvenlerini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

XRP FİYAT PİYASASI VE OLASI SENARYOLAR

Uzun vadeli yatırımcıların kararlı durumu, XRP fiyatının mevcut durgunluk ve piyasa belirsizliğine rağmen dengede kalmasına katkı sağlıyor. Satış baskısının azalması, fiyatların ani düşüşler yaşamasını önlüyor. Bu makale yazıldığı esnada XRP, 2 dolar 20 sent seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 2 dolar 56 sentteki kritik direnci geçemeyen altcoin, bu engeli aşamadığı sürece mevcut dar bantta sıkışmayı sürdürebilir. Piyasanın karmaşık sinyaller verdiği bu evrede XRP, momentum kazanmakta zorlanabilir. 2025’in ikinci çeyreğinde piyasa koşulları iyileşmezse, XRP’nin 2 dolar 2 sent veya 2 dolar 14 sent destek seviyesinin altına düşmesi mümkün. Bu durum, doygunluk sürecini takiben bir düzeltme hareketi yaşanabileceğini işaret ediyor. Ancak olumsuz senaryonun geçersiz kılınabilmesi için XRP’nin 2 dolar 56 sent direncini aşarak bu seviyeyi destek haline getirmesi gerekiyor. Bu başarıldığı takdirde XRP, 2 dolar 95 sent ve 3 dolar seviyelerini zorlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 dolar 40 sente yaklaşma fırsatı bulabilir. Böylece altcoin, uzun süren konsolidasyon döneminden çıkarak yeniden bir yükseliş trendine girebilir.