XRP Piyasası, Yüzde 46,69 Artış Gördü

XRP’DE GÖRÜLEN HIZLI ARTILAR

Son 24 saat içerisinde XRP, türev işlem hacminde kaydedilen yüzde 46,69’luk artışla dikkatleri üzerine çekti. CoinGlass verilerine göre, bu önemli gelişmeyle birlikte deneyimli analistler, XRP’nin ETF onay tahminini yüzde 95 seviyesine yükseltti. Böylece yatırımcıların XRP’ye olan ilgisi artıyor. Ancak, bu işlem hacmindeki artışa rağmen XRP fiyatı, bir gün önceye göre hafif bir düşüş göstererek 2,13 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu durum, piyasada XRP’ye dair artan ilgi ile birlikte belirsizliklerin de devam ettiğini ortaya koyuyor.

NVT METRİĞİ RİSKLERİ GÖSTERİYOR

Zincir üstü analizler, XRP için bazı potansiyel risklerin bulunduğunu gösteriyor. Özellikle, ağ değerinin işlem hacmine oranını değerlendiren NVT metriği, yakın zamanda 280 seviyesinin üzerine çıkarak önemli bir yükseliş kaydetti. Analistler, bu kadar yüksek bir NVT oranının, varlığın piyasa değerinin ağdaki gerçek kullanım oranını geride bıraktığını belirtiyor. Bu durum, spekülatif bir hareketliliğe yol açarken aynı zamanda bir fiyat düzeltmesi riskini de ortaya çıkarıyor.

Bütün bu spekülatif göstergelere rağmen, XRP Ledger ağı için temel kullanım metriklerinde olumlu bir büyüme gözlemleniyor. Ağ, gün içerisinde gerçekleştirdiği işlemlerle kendi rekorunu kırarak bir günde 1,2 milyondan fazla işlemi başarıyla tamamladı. Bu gelişme, fiyat hareketlerinden bağımsız olarak Blockchain altyapısına yönelik artan ilgi ve benimsenmenin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Piyasadaki iyimserliği artıran bir diğer önemli gelişme ise XRP borsa yatırım fonu (ETF) beklentilerinin artışı olarak dikkat çekiyor. Önde gelen finans çevreleri ve tahmin piyasaları, XRP ETF ürününün 2025 yılı içinde onaylanma ihtimalini yüzde 90’ların üzerine çıkarmış durumda. Bu beklentinin yükselmesinde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) konuyla ilgili daha yapıcı bir tutum sergilediği algısının etkili olduğu ifade ediliyor. Bitcoin ve Ethereum’un hâkim olduğu ETF pazarında olası bir XRP ETF onayı, yatırımcılara yeni alternatifler sunarak rekabeti önemli ölçüde şekillendirebilir.