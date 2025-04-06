XRP, Satış Baskısı Altında Hacim Kaybediyor

KRİPTO PİYASALARINDA XRP’DE HACİM DÜŞÜYOR

Kripto para piyasalarında süregelen satış baskısı altında XRP, dikkate değer bir işlem hacmi kaybı yaşıyor. Piyasa değeri bakımından dördüncü sırada yer alan bu kripto para biriminin 24 saatlik işlem hacmi, yüzde 56 oranında azalarak 2,25 milyar dolara geriledi. XRP’nin fiyatı ise 2 dolarlık kritik seviyeye yaklaşmış durumda. Teknik göstergeler ve formasyon riskleri, XRP’de kısa vadeli görünümün zayıfladığını ortaya koyuyor.

PİYASA BELİRSİZLİĞİ İŞLEM HACMİNİ DÜŞÜRÜYOR

Piyasa genelindeki satış baskısı artarken, XRP’de işlem hacminde önemli bir düşüş gözlemleniyor. CoinMarketCap verilerine göre, XRP’nin 24 saatlik işlem hacmi, yüzde 56 oranında gerileyerek 2,25 milyar dolara düştü. Bu durum, genel kripto piyasalarındaki dalgalanmaların yatırımcı güvenini olumsuz etkilemesiyle bağlantılı. XRP’deki bu daralma, tüccarların temkinli yaklaştığını gösteriyor. Belirsizlik ortamı nedeniyle birçok yatırımcı, yeni pozisyon almaktan kaçınıyor. Kısa süre önce 2,17 dolara kadar yükselen XRP, satış baskısının etkisiyle elde ettiği kazanımları sürdüremiyor.

KRİTİK SEVİYE TAKİPTE

Uzmanlar, XRP’nin düşüş eğilimli baş ve omuz formasyonunun onaylanmaması için kritik 2 dolar seviyesini koruması gerektiğine dikkat çekiyor. Kripto piyasası, pazar günü sabah saatlerinde yaşanan yeni satış dalgasıyla zorluk çekiyor. Tüccarların son yükselişten elde ettiği kârı realize etmesi ve önceki haftaki makroekonomik gelişmelerin etkisiyle genel kripto piyasası değeri yüzde 1,04 oranında düşüşle 2,65 trilyon dolara geriledi. XRP de dahil olmak üzere birçok kripto varlık bu süreçte değer kaybı yaşadı. XRP’nin mevcut fiyatı 2 dolara yaklaşarak gün içindeki en düşük seviye olan 2,08 dolara geriledi.

DÜŞÜŞ RİSKİ VE DESTEK SEVİYELERİ

Bu kayıplar, XRP’nin 3 Nisan’dan itibaren gerçekleşen üç günlük toparlanma hareketinin ardından gelen kâr satışlarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Yazının kaleme alındığı sırada XRP, son 24 saatte yüzde 1,67 değer kaybı yaşayarak 2,09 dolara gerilemiş durumda. Haftalık kaybı ise yüzde 4,09 olarak ölçüldü. Teknik göstergelerden biri olan RSI değeri 42 seviyesinde bulunuyor, bu da XRP’nin 2 doların altına düşme riskini artırıyor. Bu senaryo gerçekleşirse, düşüş eğilimli bir baş ve omuz formasyonu oluşabilir. XRP için 200 günlük basit hareketli ortalama ile örtüşen 1,84 dolarlık seviye destek noktası olarak öne çıkıyor. Ancak bu desteğin kırılması halinde düşüş, 1,77 dolara kadar inebilir; ardından 1,27 dolara uzanma ihtimali bulunuyor. Alıcılar, olası bir çöküşü engellemek için ciddi bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Fiyatın 50 günlük basit hareketli ortalama olan 2,34 doları aşması durumunda, 2,6 dolar ve üstünde bir rahatlama rallisi görülebilir.