XRP, Son Haftada Değer Kaybetti

XRP, SON BİR HAFTADA YÜZDE 13 ORANINDA DEĞER KAYBEDEREK GENEL KRİPTO PİYASASININ OLDUKÇA GERİSİNDE KALDI

Bitcoin, Ethereum ve BNB gibi büyük varlıklarda daha sınırlı düşüşler yaşanırken, XRP’nin bu negatif ayrışması, fiyatın piyasa momentumundan kopmuş olabileceğine işaret ediyor. Bu durum, XRP’yi güçlü bir yükseliş ya da düşüş için potansiyel aday hâline getiriyor. Eğer Trump’ın açıklamaları piyasada olumlu bir hava yaratırsa, XRP, diğer altcoin’lere göre bu durumdan daha fazla fayda sağlayabiliyor. Bu senaryoda XRP, sırasıyla 2,22 dolar ve 2,35 dolar dirençlerini test ederek 2,50 dolara, hatta 2,58 dolara kadar yükselebiliyor. Ancak olumsuz bir senaryo olursa, XRP yeniden 2,06 dolarlık destek seviyesine çekilebiliyor. Bu desteğin kırılması hâlinde ise düşüş 1,90 dolara kadar sürebiliyor.

DOGE, PİYASA DEĞERİ AÇISINDAN EN BÜYÜK MEME COİN OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR

DOGE, alışıldığı üzere yüksek oynaklığıyla ön planda duruyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 15 civarında bir düşüşle, ilk 15 kripto varlık arasında en kötü performansı gösterdi. Meme coin’lerin genel eğilimlerinin büyütme eğiliminde olduğu biliniyor ve bu durum, DOGE’un “Kurtuluş Günü” gibi makro olaylar öncesinde piyasalardaki değişimlere en sert tepkiyi verebileceği anlamına geliyor. Eğer açıklamalar pozitif bir hava yaratırsa, DOGE, 0,179 dolar, 0,22 dolar ve 0,242 dolar direnç seviyelerini test edebiliyor. Güçlü bir ivmeyle bu hareket, 0,26 dolara kadar sürebiliyor. Ancak piyasa beklentilerin aksine olumsuz bir tablo çizerse, DOGE için 0,164 dolar seviyesi önemli bir destek hâline geliyor. Bu seviyenin kırılması hâlinde düşüş 0,143 dolara kadar derinleşebiliyor.

YAPAY ZEKA TEMALI KRİPTO PROJELERİ DE HASSAS

Meme coin’lere benzer şekilde, yapay zekâ temalı kripto projeleri de piyasa duyarlılığına karşı oldukça duyarlı. Bu tür token’lar, olumlu havalarda sert yükselişler, olumsuz senaryolarda ise derin düzeltmeler yaşayabiliyor. Son aylarda birçok yapay zekâ odaklı coin, düşüş trendindeydi. Bu durum, onları ya daha fazla zarar görecek hâle getiriyor ya da toparlanma için potansiyel sunuyor. “Kurtuluş Günü” gibi dikkat çeken olaylar öncesinde, TAO sektör liderlerinden biri olarak öne çıkıyor. Eğer açıklamalar kripto piyasasında güven tazelese, TAO güçlü bir toparlanma yaşarken, 242 dolar ve 270 dolar direnç seviyeleri test edilebilir. Hız kazanan bir yükseliş, fiyatı 280 dolara kadar taşıyabiliyor. Ancak beklentilerin karşılanmadığı bir ortamda, TAO için 212 dolarlık destek kritik hâle geliyor. Bu seviyenin korunamaması hâlinde düşüş sürebiliyor.