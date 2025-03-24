XRP Yükselişi Ve Piyasa Beklentileri

PİYASA HAVASINDAKİ NÖTRLÜK

XRP’deki fiyat artışı, genel piyasa üzerinde daha nötr bir etki yaratarak Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin Pazar günü 30’dan 45’e çıkmasına neden oldu. XRP topluluğu, fiyatın geleceği konusunda iyimser bir atmosfer oluşturdu. Bu olumlu hareketin arkasında, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un, Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dört yıllık hukuki mücadelenin sona erdiğini duyurması yatıyor. Ancak SEC tarafından henüz bir resmi açıklama gelmiş değil.

YATIRIMCI BEKLENTİLERİ

Açgözlülük endeksindeki bu artışın, XRP’nin daha fazla yükselme ihtimaliyle tetiklenmiş olabileceği düşünülüyor. Yatırımcılar, Ripple’dan yeni ortaklıklarla beraber Ripple USD stabil coin’i (RLUSD) ve uluslararası ödeme platformu SWIFT ile olası iş birliğine dair onay bekliyor. XRP, tarihsel olarak Mart aylarında güçlü bir performans sergiliyor. Cryptorank verilerine göre, XRP son 11 yılda Mart aylarında ortalama yüzde 19,2’lik bir kazanç sağladı. Ancak Pazartesi itibarıyla XRP’nin bu ayki fiyat artışı yüzde 4,72 düşmüş durumda ve token 2,46 dolardan işlem görüyor. Ayın son işlem haftası henüz sona ermediği için analistler, XRP’nin yükseliş potansiyelinin devam ettiğini ifade ediyor.

TARİHSEL PERFORMANS VE Yeni Ürünler

Coingecko verilerine göre XRP, geçen hafta yüzde 5’ten fazla değer kazandı ve 30 günlük dip seviyelerinden yüzde 26’lık bir toparlanma gösterdi. Uzmanlar, XRP’nin tarihsel performansını sürdürmesi durumunda, Mart 2025’i olumlu bir sonuçla kapatabileceğini tahmin ediyor. Ayrıca, 21Shares’in Nasdaq Stockholm borsasında üç yeni borsa yatırım ürünü (ETP) listelemesi de XRP’nin yükselişine katkıda bulunmuş olabilir. Bu yeni ürünler arasında 21Shares Bitcoin Core ETP (CBTC), 21Shares Solana Staking ETP (ASOL) ve 21Shares XRP ETP (AXRP) bulunuyor. ETF Express tarafından yapılan açıklamalara göre, İskandinav piyasasında kripto yatırımlarına yönelik artan bir ilgi var. 21Shares, gerekli yasal onayları aldıktan sonra Avrupa’daki yatırımcılara dijital varlık hizmetleri sunmayı hedefliyor. 21Shares’in Finansal Ürün Geliştirme Direktörü Mandy Chiu, “Bu yıl, Avrupa’da kripto için bir dönüm noktası niteliğinde. MiCA düzenleyici çerçevesiyle sağlanan güven artışı ve kurumsal yatırımcıların artan katılımıyla birlikte, kripto piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.” sözlerini kaydetti.