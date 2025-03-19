Xuelong 2, Yeni Zelanda’ya Demirledi

YENİ ZELANDA’DA BUZKIRAN GEMİSİ ZİYARETE AÇILDI

Çin’in araştırma buzkıran gemisi Xuelong 2, diğer adıyla Kar Ejderhası 2, 19 Mart’ta Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Lyttelton Limanı’nda güvertesini halka açtı. Buzkıran, yerel yetkililer ve halktan oluşan yaklaşık 600 ziyaretçiyi kabul etti. Şu an Çin’in 41. Antarktika seferini gerçekleştiren Xuelong 2, yolculuğunun ikinci durağını Christchurch’te yapıyor.

AKADEMİK SEMİNER DÜZENLENDİ

Ziyaret sırasında Çinli ve Yeni Zelandalı Antarktika araştırmacıları, gemide kutup deniz biyolojisi, kimyası ve jeolojisi üzerine bir akademik seminer düzenledi. Liman ziyareti esnasında Xuelong 2, okyanus araştırması için Ross Denizi’ndeki görevine devam etmeden önce personel rotasyonları gerçekleştirdi ve ikmal işlemlerini yürüttü.