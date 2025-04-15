Xyo, Gizemli Paylaşım Yüzünden Dikkat Çekti

XYO TOKEN VE GİZEMLİ PAYLAŞIM

XYO, DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) tabanlı bir token olarak dikkat çekiyor. Bugün gündeme gelmesinin sebebi, geliştirici ekibin sosyal medya platformu X’te yaptığı gizemli paylaşımdır. Detayların verilmemiş olması, bu paylaşımın etrafında bir merak yaratıyor. Ancak tüm bu ilgiye rağmen, XYO’daki işlem hacmi oldukça düşük düzeyde kalıyor. Son 24 saat içerisinde fiyatı yüzde 0,39 gerilerken, işlem hacmi de yüzde 19 düşüş göstermiş. Hem fiyat hem de işlem hacmindeki bu azalma, yatırımcı ilgisinin zayıfladığını ortaya koyuyor ve düşüş eğiliminin devam edebileceğine işaret ediyor. Eğer bu durum sürerse, XYO’nun 0,0072 dolar seviyesine gerilemesi olabiliyor. Öte yandan, talepte bir artış olursa, fiyatın 0,013 dolara doğru toparlanması mümkün.

HYPE TOKEN’DA YÜKSELİŞ

Katman-1 (Layer-1) blokzincirine bağlı bir token olan HYPE, bugün ilgi gören altcoin’lerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Günlük bazda yüzde 5 artış göstererek 16,41 dolar seviyesinden işlem görüyor. Mevcut fiyatı, 20 günlük üstel hareketli ortalamasının (EMA) üzerinde bulunuyor. Bu seviyenin aşılması, kısa vadede alım yönlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Yani yatırımcılar HYPE’a olan güvenlerini artırmış durumda. Eğer bu toparlanma devam ederse, fiyatın 21,88 dolar seviyesine yükselmesi olabiliyor. Bununla birlikte, satış baskısının yeniden öne çıkması durumunda, fiyatın önce 14,24 dolara kadar gerileyebileceği belirtiliyor. Eğer bu destek seviyesi kırılırsa, fiyatın 9,29 dolara kadar düşüş göstermesi muhtemel.

KERNEL’DE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

KERNEL, pazartesi günü Binance’te listelendiği günden bu yana yaklaşık yüzde 44 düşüş yaşadı ve 0,26 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, airdrop ile token alan yatırımcıların gerçekleştirdiği satışlardan kaynaklandığı ifade ediliyor. Sonrasında bir miktar toparlanarak şu anda 0,32 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Ancak son 24 saat içerisinde hâlâ yüzde 12 oranında değer kaybı yaşıyor. Saatlik grafikte Göreli Güç Endeksi (RSI) 39,63 seviyesinde; bu durum da satış baskısının süregeldiğini ve düşüş eğiliminin güçlendiğini işaret ediyor. Eğer bu baskı devam ederse, fiyat yeniden 0,26 dolara düşebilir. Ancak alım tarafı güçlenirse, 0,39 dolar seviyelerine kadar bir toparlanma ihtimali mevcut.