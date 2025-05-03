Y.A.T., Araçları Ateşe Verdi, Gözaltında

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ereğli ilçesinde, Y.A.T.’nin dünü akşam saat 23.00 ile 02.00 arasında, farklı yerlerde park halinde bulunan aynı marka 4 otomobile yaklaşarak, camlarını kırıp içeriye yanıcı madde atıp kaçtığı belirlendi. Bu olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ALEV TOPUNA DÖNEN OTOMOBİLLER

Alevler içinde kalan dört otomobil, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araçlar kullanılmaz hale geldi. Ayrıca, otomobillerin yakınındaki iki araç da sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle hasar gördü.

GÖZALTINA ALINDI

Y.A.T., olayla ilgili olarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri devam ediyor.