Y.A.’ya İki Suçtan Ceza İstendi

OLAYDA YAŞANAN TRAJEDİ

Kayseri’de yaşanan olayda, bir halk otobüsünün aniden fren yapması sonucunda dengesini kaybederek açık kapıdan düşen 74 yaşındaki Şükrü Özcan hayatını kaybetti. 27 Eylül’de meydana gelen olayda, Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi’ndeki bir duraktan otobüse binen Özcan, oturmak için uğraşırken otobüs ani bir şekilde frene bastı ve dengesini kaybederek kapıdan dışarı düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, talihsiz adam ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ve beyin kanaması geçirdi. Özcan, 37 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti. Cenazesi, kılınan namazın ardından şehir mezarlığında defnedildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de dikkat çekti. Özcan’ın otobüse bindikten sonra elindeki poşetleri yerleştirirken, otobüsün ani fren yaptığı ve kapıdan düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Bu durum, kazanın nasıl gerçekleştiği hakkında önemli bir bilgi sağladı.

ŞOFÖRÜN SAVUNMASI VE YARGILAMA SÜRECİ

Halk otobüsü şoförü Y.A., bugün Kayseri 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Y.A., kendini savunurken, “Olay günü otobüsü ben kullanıyordum. Yolcuyu aldıktan çok kısa bir süre sonra önüme bir kasis çıkınca frene bastım. Kapıyı kapatmamıştım. Maktul bu şekilde açık kapıdan düştü. Beraatimi istiyorum” şeklinde ifadesini sundu.

Savcılık ise, şoför Y.A.’nın ‘taksirle ölüme neden olma’ ve ‘meslek ve sanat icrasının yasaklanması ile sürücü belgesinin geri alınması’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.