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Y.B., B.Ab. Çekiçle Yaraladı, Gözaltında

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Diyarbakır’da yaşanan olayda Y.B., evde tartıştığı babası M.B.’nin (44) başına çekiçle vurarak ağır yaraladı. Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi.

TARTIŞMANIN NEDENİ VE SONUÇLARI

Y.B., henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü babası M.B. ile tartıştı. Tartışma sonucu, Y.B. babasının başına çekiçle vurdu. M.B. aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı. Aile bireyleri, durumu acil olarak yetkililere bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS MÜDAHALESİ

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından M.B., Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. M.B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Y.B. gözaltına alındı ve işlemleri için emniyete götürüldü.

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