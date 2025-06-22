Y.Ç. Bıçaklı Saldırıya Uğradı

OLAYIN GERÇEĞİ

Sivas’ta Y.Ç., kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından bıçaklı bir saldırıya uğradı ve ağır yaralı olarak hastaneye alındı. Olay, Sularbaşı Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda saat 16.30 sıralarında gerçekleşti. Y.Ç., Emekliler Kültür Merkezi’nden çıktıktan sonra saldırıya maruz kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.

SALDIRIYA YANIT

İhbar sonrası olay yerine anında 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle vücudunun dört yerinden yaralanan Y.Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne taşındı ve burada tedavi edilmeye alındı. Polis, Y.Ç.’yi bıçaklayarak kaçan kişi hakkında yakalama çalışması başlattı.