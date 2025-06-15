Y.D., Babasını Bıçakla Öldürdü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, dün saat 01.00 civarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak’ta yaşandı. Nihat Delil ile oğlu Y.D. evde alkol almaya başladı.

TARTIŞMA VE KAVGA

Bu esnada, Y.D., kız arkadaşına mesaj attığını iddia ettiği babası Nihat Delil ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Y.D., evde bulunan bıçakla babasının boğazını kesti.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Gelen sesleri duyan komşular, durumu hemen ihbar etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Nihat Delil’in hayatını kaybettiğini belirledi ve Y.D. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyette çeşitli işlemlerinin ardından Y.D., adliyeye sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Y.D., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZE TÖRENİ

Nihat Delil’in cenazesi ise bugün İncek Emin Bayraktar Camisi’nde kılınan namazın ardından İncek Mezarlığı’nda toprağa verildi.