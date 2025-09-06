Y.D İstanbul’da Bulundu, Sağ

Eskişehir’de kaybolan genç kız bulundu

KAYBOLMA OLAYI

Eskişehir’de 3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 18 yaşındaki Y.D, sağ salim bir şekilde İstanbul’da tespit edildi. Ihlamurkent Mahallesi’nde yaşayan Y.D, 3 Ağustos 2025’te saat 16.00 sıralarında, bir not bırakarak evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

POLİS ÇALIŞMALARI

Genç kızın kaybolmasının ardından ailesi emniyete başvuruda bulundu ve kayıp bildirimi yaptı. Bunun üzerine, Y.D’nin bulunması için polis ekipleri geniş çaplı çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 3 gündür kayıp olan genç kızın İstanbul’da bulunduğu ve durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.