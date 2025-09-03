Y.D.K. Ve M.C.Ç. Tutuklandı. O.K. Talimat Verdi

OLAYIN DETAYLARI VE ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dedesi ve anneannesinin yaşadığı eve 1 Eylül akşamı saat 22.00 sıralarında molotofkokteyli atan Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15) tutuklandı. Saldırının talimatının yurt dışında yaşayan ve birçok suçtan sabıkalı O.K. tarafından verildiği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı, O.K. hakkında kırmızı bülten çıkardı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE DELİLLERİN İNCELENMESİ

Olay yerinde güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Bu görüntülerde, siyah giyen iki kişinin molotofkokteyli atmak için hazırlık yaptığı ve ardından kaçtığı görüldü. Çevredekiler yangını söndürmeye çalışırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Şüphelilerin eşyaları, olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulundu.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Y.D.K., Kent Meydanı’nda saat 02.00’de; M.C.Ç. ise evinde saat 04.15’te gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemede ‘Kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme’ ve ‘Nitelikli hırsızlık’ suçlarından tutuklandıkları öğrenildi. İki şüphelinin, olay günü Güneş Evi Parkı yanındaki zincir marketten 5 kolonya şişesi çaldığı da tespit edildi.

SUÇORGANİZASYONU VE ÇIKARILAN KIRMIZI BÜLTEN

Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin banka hareketleri, telefon görüşmeleri, sosyal medya yazışmaları ve ifadelerinden, saldırı talimatının O.K.’den geldiğini belirledi. Bu gelişmelerin ardından O.K. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.