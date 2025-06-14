Y.D.’nin Bıçakla Babasını Öldürdüğü Belirtildi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ SAAT VE YER

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, 17 yaşındaki Y.D.’nin, 55 yaşındaki babası Nihat Delil’in boğazını bıçakla keserek hayatını kaybetmesine sebep olduğu olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak’taki evlerinde meydana geldi. Olay, gece saat 01.00 sularında gerçekleşti.

TARTIŞMA VE KAVGAYA DÖNÜŞÜM

Olay öncesinde Nihat Delil ile oğlu Y.D. arasında, Delil’in oğlunun kız arkadaşına mesaj attığı iddiası ile bir tartışma başladı. Bu tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.D., evde bulunan bir bıçakla babasının boğazına saldırdı.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Nihat Delil’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından Y.D. polis tarafından gözaltına alındı. Nihat Delil’in cenazesi ise Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna taşındı. Olayla ilgili olarak geniş bir soruşturma başlatıldı.