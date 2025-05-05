Y.D.’ye 5 Yıl Hapis Cezası Verildi

OLAYIN DETAYLARI

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 9 yaşındaki Robin Berat Güner’e aracını çarparak ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücü Y.D. (17), yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaza, 18 Ocak’ta Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi’nde meydana geldi. Annesi Elif Güner ile yolun karşısına geçmeye çalışırken, Y.D., kullandığı otomobille Robin Berat Güner’e çarptı ve çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu kaza ile ilgili açılan davanın karar duruşması gerçekleştirildi. Elbistan 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Robin Berat Güner’in ailesi ile taraf avukatları katıldı.

DURUŞMADAKİ SÖZLER

Duruşmaya tutuklu bulunan Y.D., SEGBİS sistemi aracılığıyla cezaevinden bağlandı. Son sözü sorulan Y.D., yaptığı açıklamada, “Olayın bu şekilde sonuçlanmasını asla istemezdim. Acıyı ben de katılanlarla birlikte yaşıyorum. Bile isteye asla bu olayın olmasını istemezdim. Tahliyemi talep ederim” dedi.

AİLENİN TEPKİSİ

Oğlunun ölümüne tanıklık eden Elif Güner, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi ve, “Ben olayın kaza olduğunu düşünmüyorum. Benim için kurşunla öldürülmüşten bir farkı yoktur. Sanığın kasıtlı olarak davrandığını düşünüyorum ve adaletli bir şekilde yargılamasının yapılarak gereken cezanın verilmesini talep ediyorum. Kaza anında ben çocuğumu yerde ararken havada takla atarken gördüm. O an kurtulacağını düşünmedim” diye konuştu.

KARAR VE İTİRAZ

Mahkeme, Y.D.’yi ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ailenin avukatı Niyazi Kalay, karara itiraz edeceklerini belirterek, “Mahkeme, bilinçli taksir suçundan karar verdi. Sanığa 5 yıl hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutukluluk halinin devam etmesi en azından bizim için tatmin edici bir durum ama biz suçun, olası kastla öldürme suçu olduğunu düşünüyoruz. Dosyadaki bütün deliller, hızlı olması, frene basmaması, ehliyetsiz olması, manevra yapmamış olması, sürüş tecrübesinin olmaması gibi bütün hususlar dikkate alındığında olası kast suçunun oluştuğunu düşünüyoruz. Biz bu haliyle dosyayı istinaf edeceğiz, itiraz edeceğiz. Hukuken yapılması gereken her şeyi yapacağız” dedi.