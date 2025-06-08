Y.E.G. Balkondan Düşüp Hayatını Kaybetti

ÇOCUK KAZASI BATMAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Batman’ın Kültür Mahallesi’nde, 1 yaşındaki bir çocuk balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Olay, akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 1 yaşındaki Y.E.G., evlerinin balkonunda dengesini kaybedip üçüncü kattan beton zemine düştü.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri gönderildi. 112 acil sağlık ekibi, kısa süre içinde minik Y.E.G.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı. Y.E.G.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili polis ekipleri, detaylı bir inceleme başlattı. Bu trajik kaza, bölgedeki vatandaşları derinden üzdü ve dikkatleri güvenlik önlemlerinin artırılması gereğine çekti.