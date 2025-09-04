Haberler

Y.E.G. Düşerek Yaralandı, İnceleme Başlatıldı

OĞULUN BALCONDA DÜŞMESİ

Kayseri’de, 1’inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Suriye uyruklu Y.E.G. (2) yaşındaki erkek bebek, yaralanıyor. Olay, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kamer Sokak’ta, saat 16.30 sıralarında gerçekleşiyor. Suriye uyruklu olan Y.E.G., henüz bilinmeyen bir nedenle dairenin balkonundan beton zemine düşüyor.

OLAYA MÜDAHALE

Mahalle sakinleri olayın ardından durumu yetkililere iletiyor. Hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Yaralı Y.E.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor ve tedavi altına alınıyor. Emniyet güçleri, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme yapmaya başlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Eski CHP Başkanı Kılıçdaroğlu, kutladı

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasının ardından Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde mücadele ve cesaret vurgusu yaparak destek mesajı iletti.
Haberler

Isparta’da Motosiklet Çarpmasıyla Adam Öldü

Isparta'nın Gülevler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Salim Erdoğu, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.