Y.E.G. Düşerek Yaralandı, İnceleme Başlatıldı

OĞULUN BALCONDA DÜŞMESİ

Kayseri’de, 1’inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Suriye uyruklu Y.E.G. (2) yaşındaki erkek bebek, yaralanıyor. Olay, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kamer Sokak’ta, saat 16.30 sıralarında gerçekleşiyor. Suriye uyruklu olan Y.E.G., henüz bilinmeyen bir nedenle dairenin balkonundan beton zemine düşüyor.

OLAYA MÜDAHALE

Mahalle sakinleri olayın ardından durumu yetkililere iletiyor. Hemen polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Yaralı Y.E.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor ve tedavi altına alınıyor. Emniyet güçleri, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme yapmaya başlıyor.