Y. Esenspor, A. G. Sı 4-0 Yendi

MAÇIN SONUCU VE DETAYLARI

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu’nda mücadele veren Yeni Esenspor, 12. hafta maçında Akkışla Gençlikspor’la karşılaştı. Maç sonucunda Yeni Esenspor, rakibini 4-0’lık skorla geçti ve haftayı 3 puanla tamamladı.

MAÇIN OYNANDIĞI STAD VE HAKEMLER

Oyun Sümer Stadı’nda gerçekleşti. Maçı yöneten hakemler ise Dilber Sıla Başıaçık, Mustafa Uçkan ve Umut Enes Kaya oldu.

TAKIMLAR VE OYUNCU KADROLARI

Yeni Esenspor’un başlangıç kadrosunda yer alan oyuncular: Enes Binici, Fatih Çay, Arda Kantarcı, Süleyman Çetiner, Mehmet Tüylü, İsmet Merdan, Mehmet Kütük, Ali Bıyık (Mustafa Talha dk.77), Mustafa Tanyolu, Doğuş Aydoğmuş ve M. Mert Kılıç.

Akkışla Gençlikspor’un sahaya sürdüğü oyuncular ise Atıf, Enes Atçı (Abidin Eymen dk.52), Muhammed Gazi Hançer (Yaşar Özcan dk.46), Kadir Demir, Mehmet Keskin, Tugay Taşoluk, Mehmet Arif, Emirhan Özkul, Kerim Durmuş, Emirhan K. ve Ahmet Duran Özer (Tolga Şeref Oğuz dk.58) oldu.

GOLLER VE DİĞER ÖNEMLİ OLAYLAR

Maçta Yeni Esenspor’un gollerini atan oyuncular şunlardır: Ali Bıyık (dk. 20), Mustafa Tanyolu (dk. 43 ve 51), Doğuş Aydoğmuş (dk. 80). Ayrıca, Akkışla Gençlikspor’dan Mehmet Arif, maçın son anlarında kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi (dk. 90+3).