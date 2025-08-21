Y.G.S. Hastanede Vuruldu, Enes S. Gözaltında

OLAYIN DETAYLARI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki Yenikent Devlet Hastanesi’nde, eczanede nöbetçi olarak çalışan Y.G.S. (29) isimli kadın, boşanma aşamasındaki eşi Enes S. (32) tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı. Enes S. ise hastanede görevli polis ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Olay, saat 20.00 sularında Karaman Mahallesindeki hastanede gerçekleşti.

OLAYIN SEYRİ

Enes S., hastaneye gelerek eczane personeli olan Y.G.S. ile konuşmak istedi. Hastane ecza deposunun ilaç ve malzeme kapısından içeri giren Enes S., Y.G.S. ile tartışmaya başladı. Bu tartışma sırasında, Enes S. Y.G.S.’yi tabancayla vurdu. Yumruk ve karnından vurulan Y.G.S., kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan hastane güvenlik görevlileri ve polis ekipleri olay yerine hızlıca intikal etti ve Enes S. gözaltına alındı.

HASTANEDE TEDAVİ

Ağır yaralı kadın, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hemen ardından Enes S. de, sağlık kontrolünden geçirileceği amacıyla Serdivan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Enes S., işlem süreçleri için Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.