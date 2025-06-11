Y.G. Yakalandı, H.T.’yi Öldürdü

9 YIL SONRA YAKALANDI

Bartın’da, 9 yıldır kasten adam öldürme suçundan aranan ve 19 yıl 80 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin başarılı çalışması ile ele geçirildi. Olay, Bartın’ın Amasra ilçesinde 8 Eylül 2013 tarihinde yaşandı. Tartıştığı oda arkadaşı H.T.’yi bıçaklayarak öldüren Y.G., suçlu bulunarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Yaklaşık üç yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye edilen 44 yaşındaki Y.G., tahliyesinin ardından bir daha ulaşılamadı.

POLİSİN BAŞARILI OPERASYONU

Y.G. hakkında 19 yıl 80 gün hapis kararı çıkarılması üzerine Bartın İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 2016 yılında arama kararı alındı. 9 yıl boyunca firari kalan Y.G., Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yürüttüğü başarılı operasyon sonucunda yakalandı. Y.G., Demirciler Mahallesi Yukarı Tuna Sokak üzerinde gerçekleşen bir kovalamaca ile ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Y.G.’nin “kasten öldürme, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama, tehdit, hakaret” gibi suçlardan toplam 22 kaydı bulunuyor. Ele geçirilmesinin ardından adli mercideki işlemleri tamamlandıktan sonra Bartın Cezaevine gönderildiği bildirildi.