Y.İ. Parkta Çocuğa Taciz Ettiği İddia Edildi

TACİZ ŞÜPHACISI LİNÇ GİRİŞİMİNE UĞRUYOR

Sultangazi’de 17 yaşındaki bir genci taciz ettiği iddia edilen 51 yaşındaki Y.İ., çevredeki esnaf tarafından linç edilmeye çalışıldı. Daha önce çocuğa mesajlar attığı öne sürülen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Olay, dün saat 15.45 sularında Yunus Emre Mahallesi’nde bir parkta gerçekleşti. İddialara göre, Y.İ. gittiği parkta daha önce birkaç kez gördüğü 17 yaşındaki erkek çocuğun yanına giderken, kısa süre sonra çocuk “Cinsel tacizde bulundu” diyerek bağırarak yardım istedi.

POLİS ZAMANINDA MÜDAHALE EDİYOR

Çevredeki esnaf, çocuğun feryatlarını duyduktan sonra Y.İ.’yi darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi korumak için havaya ateş açtı. Ekip otosuna bindirilerek karakola götürülen Y.İ.’nin, çocuğa daha önce de mesajlar attığı iddiaları gündeme geldi. Mahalle esnafının Y.İ.’yi darbettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYA MESAJLARINA DİKKAT ÇEKİLİYOR

Mahalle sakini Şahin Uluğ, “Çocuğa daha önce sosyal medya üzerinden yazıyormuş. Adamı engellemişler, fakat o hala ulaşmaya çalışmış. Atılan mesajları gördük, cinsel içerikli mesajlara şahit olduk. Adam konum istemiş, çocuklar buranın konumunu atmış. Sonrasında esnaf onu dövmeye başlayınca polis gelene kadar güzel bir dayak yedi. Cinsel içerikli mesajlar atmış, birkaç tane tek görünümde fotoğraflar göndermiş, bunlar açılmıyordu. Cinsel içerikli yazıları gördük, bunu gördükten sonra herkes ona iyi bir ders vermeye başladı” dedi.