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Y.K. Bıçakla Yaralandı, Şüpheli Gözaltında

OLAYIN GERÇEĞİ

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Kent Meydanı’nda meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Y.K. tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay, saat 22.00’de Karabaş Mahallesi’nde yaşandı. Y.K. ile ismi belirlenemeyen şahıs arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve bu esnada şüpheli, Y.K.’yı sırt ve bacağından bıçakladı.

SAĞLIK DURUMU

Polis ekipleri, olay yerinde ikiliyi ayırarak duruma müdahale etti. Yaralanan Y.K., olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINMASI

Olayın ardından, bıçaklama ihtimali olan şüpheli hemen gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve polis, incelemelerine devam ediyor.

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