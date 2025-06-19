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Y.K. Bıçakla Yaralandı, Şüpheli Gözaltında

GENÇ BİRİ BIÇAKLA YARALANDI

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kent Meydanı’nda meydana geldi. Y.K. isimli 17 yaşındaki genç, tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak sırt ve bacağından yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, olaya karışan şüpheli gözaltına alındı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi Kent Meydanı mevkisinde yaşandı. İsimleri öğrenilemeyen şahıs ile Y.K. arasında patlak veren tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şüpheli, Y.K.’yı bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, iki kişiyi ayırarak şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis, bölgeye sağlık ekiplerini yönlendirerek yaralı Y.K.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra genç, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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