Y.K. Kenevir Yetiştirirken Yakalandı. Uyuşturucu Ele Geçirildi

AYDIN’DA KENEVİR YETİŞTİREN ŞAHIS YAKALANDI

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, ormanlık alanda kenevir yetiştiren bir şahıs yakalandı. Yapılan aramalar sonucunda 5340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine” yönelik bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan Y.K. isimli şüphelinin ormanlık alanda uyuşturucu madde elde etmek için kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi.

ARANAN ADRESLERDE BÜYÜK BULUŞ

Şüpheli Y.K., kenevir ekimini yaptığı alanda kontrol amaçlı geldiği sırada yakalandı. Ardından, kenevir ekimi yapılan ormanlık alanla birlikte 4 farklı ikamet ve eklenmiş yerlerde uyuşturucu madde köpeği ile arama yapıldı. Bu aramalarda 5 bin 340 gram kubar esrar, 58 kök kenevir bitkisi, 1278 adet kenevir tohulu ve 200 metre sulama hortumu ele geçirildi.

TUTUKLAMA GEREKEN BİR KONUYDU

Yakalanan Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekti.