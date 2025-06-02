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Y.K. Tutuklandı, E.K.G. Ve E.S. Yaralandı

TUTUKLAMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir restoranda yaşanan olayda, Y.K. (30), tuvalet içerisindeyken kapıyı çalan E.K.G. (21) ve E.S. (21) ile tartışmaya girdi. Tartışma sonucunda Y.K., iki genci bıçakla yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan Y.K.’nın adliyeye sevk işlemleri tamamlandı ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Mahkeme kararıyla tutuklanan Y.K., cezaevine gönderildi. Bu olay, yerel güvenlik açısından dikkat çekici bir vaka olarak kaydedildi. Olayın detayları ve yaşanan gerginlik, bölgedeki halk arasında endişe yarattı.

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