Y.M.K. Genel Kurulu Ertelendi, 8 Haziran

TOPLANTI TARİHİ DEĞİŞTİ

Yeni Malatyaspor Kulübü’nün yıllık olağan mali genel kurul ve olağan seçimli genel kurulu ileri bir tarihe ertelendi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bugün yapılacak yıllık olağan mali genel kurul ve olağan seçimli genel kurul toplantısı, gerekli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi” denildi.

YENİ TARİH BELLİ OLDU

Ertelenen toplantı, 8 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Bu tarihte kulüp üyeleri, yıllık mali raporları ve diğer önemli konuları görüşmek üzere bir araya gelecek.