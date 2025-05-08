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Y.M. Kaçtı, Altınlar B.K.’ya Verildi

KOÇARLI’DA NİŞANLI KADIN ALTINLARLA KAÇTI

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde gerçekleşen ilginç bir olayda, 5 ay önce nişanlanan Y.M. adlı kadın, düğün günü 460 bin lira değerindeki altınlarla kayıplara karıştı. Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda Y.M. yakalandı ve altınlar B.K. isimli nişanlısına geri verildi.

DUĞÜN GÜNÜNDE YAŞANAN ŞOK GELİŞME

Olayın detaylarına göre, Y.M. ve B.K. 5 ay önce nişanlandı. Ancak düğün günü Y.M., nişanda takılan 460 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla ortadan kayboldu. B.K.’nın jandarmaya başvurmasının ardından, İlçe Jandarma Komutanlığı duruma el koyarak Y.M.’yi altınlarla birlikte yakaladı.

Ele geçirilen altınlar, herhangi bir eksiklik olmadan B.K. isimli şahsa teslim edildi. Y.M.’nin ifade vermesinin ardından serbest bırakıldığı ve B.K.’nın onunla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi. Bu durum, yerel halk arasında ilginç bir konuşma konusu haline geldi.

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