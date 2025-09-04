Y.Ö., Akıntıya Kapılıp Kurtarıldı

OLAYIN GERÇEĞİ

MERSİN’de 6 yaşındaki Y.Ö., babasıyla birlikte girdiği denizde üzerindeki can yeleğiyle akıntıya kapılarak sürüklendi. Sahil Güvenlik ekipleri, çocuğu 1200 metre açıkta kurtardı. Olayın meydana geldiği tarih 2 Eylül olarak kaydedildi ve çocuğun kurtarılma anı kameralar tarafından görüntülendi.

KURTARMA OPERASYONU

Y.Ö., babasıyla birlikte denize girdikten sonra akıntıya kapıldı. Can yeleği bulunmasına rağmen kıyıdan uzaklaşmaya başladı. Çocuğun akıntıya kapılmış olduğunu gören çevredekiler, durumu zamanında Sahil Güvenlik’e bildirdi. İhbar üzerine hızlıca hareket eden ekipler, çocuğu 1200 metre uzaktan bota aldı.

Y.Ö.’nün sağlık durumu yapılan kontroller sonrasında iyi olarak belirlendi. Kurtarılan çocuk daha sonrasında ailesine teslim edildi. Ayrıca, kurtarılma sürecini gösteren görüntüler de dikkat çekti.