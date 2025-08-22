Y.Ö. Gözaltına Alındı, Saldırı İle

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Ankara’nın Sincan ilçesinde dün akşam saat 19.30 sıralarında Menderes Mahallesi’ndeki Hatipoğlu Caddesi üzerinde bir yol verme tartışması yaşandı. Bu tartışma sırasında, EGO otobüsü şoförüne hakaret eden ve saldıran bir otomobil sürücüsü dikkat çekti.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Trafikteki tartışma sonrası otomobilinden inerek EGO otobüsü şoförüne saldıran Y.Ö., Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olaydan sonra hızla yakalandı. Emniyet güçleri, şüphelinin yakalanması için derhal harekete geçti ve başarılı bir operasyonla Y.Ö. gözaltına alındı.

YASAL İŞLEM SÜRECİ

Gözaltına alınan Y.Ö.’nün sürücü belgesine el konulurken, hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, tehdit ve hakaret suçlarından yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.