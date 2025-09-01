Haberler

Y.Ö. Kazayla Ateş Alan Silahla Gözaltına Alındı

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KAZAYLA ATEŞ AÇTI

Beşiktaş’ta bir iş merkezinde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Y.Ö.’nün (30) elindeki otomatik silah, nöbet değişimi sırasında kazayla ateş aldı. Olay saat 20.00 sıralarında Levent’te gerçekleşti. Kazanın ardından silahın ateş alması sonucu, aynı binada güvenlik görevlisi olan B.B. (24) ve M.E.E. (27) yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALEDE BULUNDU

Olayın hemen ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı güvenlik görevlilerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılan B.B. ve M.E.E.’nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİ İNCELEME YAPTI

Binada inceleme yapan polis ekipleri, silahı tutan güvenlik görevlisi Y.Ö.’yü silahla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

