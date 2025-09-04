Y.Ö., MERSİN’de Denizde Kurtarıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Mersin’de 2 Eylül tarihinde merkez Mezitli ilçesi sahilinde, denize babasıyla birlikte giren 6 yaşındaki Y.Ö., üzerindeki can yeleği ile akıntıya kapılarak sürüklendi.

KURTARILMA ANI VE GÜVENLİK EKİPLERİ

Çocuk, can yeleğine rağmen akıntıya kapılınca kıyıdan uzaklaştı. Durumun ciddiyeti üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Ekipler, ihbarın ardından hemen bölgeye yönelerek çocuğu 1200 metre açıkta bota aldı.

Y.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve kurtarılan çocuk, ailesine teslim edildi. Ayrıca, çocuğun kurtarılma anlarının görüntüleri de kameralara yansıdı.