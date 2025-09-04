Haberler

Y.Ö., MERSİN’de Denizde Kurtarıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Mersin’de 2 Eylül tarihinde merkez Mezitli ilçesi sahilinde, denize babasıyla birlikte giren 6 yaşındaki Y.Ö., üzerindeki can yeleği ile akıntıya kapılarak sürüklendi.

KURTARILMA ANI VE GÜVENLİK EKİPLERİ

Çocuk, can yeleğine rağmen akıntıya kapılınca kıyıdan uzaklaştı. Durumun ciddiyeti üzerine Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Ekipler, ihbarın ardından hemen bölgeye yönelerek çocuğu 1200 metre açıkta bota aldı.

Y.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve kurtarılan çocuk, ailesine teslim edildi. Ayrıca, çocuğun kurtarılma anlarının görüntüleri de kameralara yansıdı.

Van’da Uyuşturucu Ele Geçirildi, 34 Gözaltı

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 34 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, mücadelelerin süreceğini duyurdu.
Zeytinalanı Mevkiinde Trafik Kazası Oldu

Köyceğiz'de meydana gelen trafik kazasında, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla kaza yaptı. İki kişi ağır olmak üzere toplam üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

