Y.Ö. ve S.Ö. gözaltına alındı

ÇÖP ATMA TARTIŞMASI ŞİDDETE DÖNÜŞÜYOR

Adana’da, apartmanın ikinci katından sokağa çöp atan Y.Ö. ile oğlu S.Ö., kendilerine itiraz eden belediye temizlik işçisine saldırdı. Olayın ardından polis, baba ve oğlunu yakaladı.

OLAYIN DETAYLARI

Şiddet olayı, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, Y.Ö., apartmanın ikinci katındaki balkonundan sokağa çöp attığı sırada, sokakta temizlik yapan Seyhan Belediyesi’nden işçi Ulaş A. tepki gösterdi. Tepkiden sonra Y.Ö., oğlu S.Ö. ile birlikte dışarı çıktı ve Ulaş A.’ya saldırarak, tekme ve yumruklarla darbetti. Ulaş A., yaşanan saldırıyla birlikte yere düştü, Y.Ö. ve S.Ö. ise olay yerinden kaçtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ulaş A.’ya ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Ulaş A.’nın şikâyeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Y.Ö. ve S.Ö.’yü gözaltına aldı. Şu an emniyette sorguları devam eden şüphelilerin durumu ile ilgili soruşturma sürüyor.

