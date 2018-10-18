İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor

24 Haziran milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile sarsılan İYİ Parti’de istifa depremi yaşandı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığına Hüsmen Kırkpınar’ın atanmasının ardından 17 ilçe başkanı istifa etti. İl Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Demirel ve yönetim kurulu ile 20 ilçe gençlik kolları başkanı da aynı kararı aldı.

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar’ın göreve atanmasının ardından İzmir İYİ Parti’de istifa depremi yaşandı. İzmir’de 1’i vekaleten görevi yürüten 17 ilçe başkanı görevi bıraktığını duyururken, Gençlik Kolları İzmir İl Başkanı Doğukan Demirel de görevinden istifa etti. Görevini bırakan partililer, yaptıkları ortak yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Genel Başkanımız Meral Akşener’in önderliğinde kurulan İYİ Partimiz Türkiyemize umut olmuş, koyduğu hedef ve ilkeleri ile bir güneş gibi doğmuştur. Partimizin kuruluş aşamasında, Kurucu İl Başkanımız Yıldırım Ulupınar’ın koymuş olduğu vizyonla, oluşturduğu teşkilat yapısı, dört eğilimi içinde barındıran, Cumhuriyet ile kavgası olmayan, Atatürk ilkelerine, milli ve manevi değerlerine bağlı, tek bir eğilim ile siyaset yapmayan, başka bir partinin devamı görüntüsünden uzak bir kimlikteydi. Genel Merkezimizin dün, İzmir İl Başkanlığına yapmış olduğu atamayla bu vizyondan tamamen uzaklaştığını görmekteyiz. İl başkanlığımızın atanması sürecinde teşkilatlarımızın, il başkanımızın atanmasıyla ilgili görüş ve önerilerinin alınması için, genel merkezimiz tarafından gönderilen heyete teşkilatların hassasiyeti ve düşüncelerinin aktarılmasına rağmen, maalesef genel merkezimiz tarafından ilçe teşkilatlarımızın, il yönetimimizin, gençlik kollarımızın hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı görülmüştür. Almış olduğumuz bu karar, herhangi bir şahsa karşı değil, tamamıyla prensip kararıdır. Bu sebeple 17 ilçe başkanı, il gençlik kolları başkanı ve yönetim kurulu ile birlikte 20 ilçe gençlik kolları başkanı olmak üzere tüm görevlerimizden istifa ediyoruz.”

TRT