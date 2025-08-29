Y.R., Kiracısını Sopayla Öldürdü

ADANA’DA KİRA MÜLKÜ ÜZERİNDEN ÇIKAN CİNAYET

Adana’nın Kozan ilçesinde, Y.R. isimli bir ev sahibi, tartışma yaşadığı kiracısı Hüseyin Başak’ı sopayla öldürüyor. Olay, saat 12.30 civarlarında Kuytucak köyü Savruk Yaylası’nda gerçekleşiyor. İddiaya göre, Y.R. ile Hüseyin Başak arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir tartışma patlak veriyor. Tartışma büyüyünce Y.R., eline aldığı sopayla kiracısı Başak’a saldırıyor.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Başak, aldığı darbelerle yere düşüyor. Bunun ardından Y.R., olay yerinden aracıyla kaçıyor. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini belirliyor. Başak’ın cenazesi, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırılıyor.

JANDARMA KAVGAYI ARAŞTIRIYOR

Y.R.’nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışmalar başlatılıyor. Olay, yerel halk arasında büyük bir üzüntü yaratıyor. Şu an bu cinayetin nedenleri ve detayları araştırılıyor.