Haberler

Y.R., Kiracısını Sopayla Öldürdü

ADANA’DA KİRA MÜLKÜ ÜZERİNDEN ÇIKAN CİNAYET

Adana’nın Kozan ilçesinde, Y.R. isimli bir ev sahibi, tartışma yaşadığı kiracısı Hüseyin Başak’ı sopayla öldürüyor. Olay, saat 12.30 civarlarında Kuytucak köyü Savruk Yaylası’nda gerçekleşiyor. İddiaya göre, Y.R. ile Hüseyin Başak arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir tartışma patlak veriyor. Tartışma büyüyünce Y.R., eline aldığı sopayla kiracısı Başak’a saldırıyor.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Başak, aldığı darbelerle yere düşüyor. Bunun ardından Y.R., olay yerinden aracıyla kaçıyor. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini belirliyor. Başak’ın cenazesi, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırılıyor.

JANDARMA KAVGAYI ARAŞTIRIYOR

Y.R.’nin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışmalar başlatılıyor. Olay, yerel halk arasında büyük bir üzüntü yaratıyor. Şu an bu cinayetin nedenleri ve detayları araştırılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ağustosta Açlık Sınırı 27 Bin Lira

Ağustos ayında yapılan araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 27 bin 111 lira, yoksulluk sınırı ise 83 bin 310 lira olarak ortaya çıktı. Mutfak enflasyonu %2,64 artış göstermiştir.
Haberler

Gözler Gazze’de, Boykot Çağrısı Var

İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen konferansta, Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki insan hakları ihlalleri için ulusal ve uluslararası boykot çağrısı yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.