Y.S. Antalya’da Doğum Sonrası Sağlık Sıkıntısı Yaşadı

Y.S. OLAYIYLA İLGİLİ KONTROLLER YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Antalya’da yaşayan Y.S., 2021 yılında özel bir hastanede sezaryen doğum yaptı. Taburcu olduğu gün aniden başlayan kusma ve ağrı şikayetiyle aynı hastaneye geri döndü. 12 gün süren hastane yatışı sırasında bağırsak sorunları yaşadı ve bu dönemde bebeğini emziremeyen Y.S., bebeğini mama ile beslemek zorunda kaldı. Taburcu olduktan sonra dikişlerinden iltihap akmaya başladı. Y.S.’nin doğumunu gerçekleştiren doktor D.A., iltihabın normal olduğunu ve zamanla düzeleceğini söyledi. Ancak Y.S. için yaşadığı ağrılar, 2 yıl boyunca aralıklarla devam etti. Başvurduğu hastaneler ise bu süreçte ona bir çözüm sunamadı.

ÖNEMLİ BULGULAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

2023 yılında, Y.S. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan muayenede, doktor acil tomografi çektirilmesini önerdi. Ağustos ayında çekilen tomografide, doğum sonrası vücudunda unutulan bir sargı bezi tespit edildi. Bu durumu öğrenen Y.S., yaşadığı şiddetli ağrıların ve rahatsızlıkların sebebinin bu ihmal olduğunu fark etti. Yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki gazlı bez, ameliyatla vücudundan alındı. Bununla birlikte Y.S., hastane ve süreçte ihmali bulunan doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AĞRILI GÜNLER VE HASTANE SÜRECİ

Yaşadığı zor günleri anlatan Y.S., “Farklı hastanelere başvurdum ancak kimse teşhis koyamadı. En son Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gittim. Burada, doğum sırasında vücudumda sargı bezi kaldığını öğrendim. Doğum yaparken 10 gün boyunca ağrılarım yüzünden çocuğumu kucağıma bile alamadım.” şeklinde konuştu. Savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından Sağlık Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı ve adı geçen sağlık personelinin ifadelerine başvuruldu.

DOKTORUN İFADELERİ VE TANISAL SÜREÇ

Doktor D.A., ifadesinde doğumun sorunsuz gerçekleştiğini ve Y.S.’nin 2 gün sonra sağlıklı şekilde taburcu edildiğini iddia etti. Tıbbi kayıtlara göre operasyonda kullanılan malzemelerin tam olduğunu da ekledi. Ameliyathane hemşiresi Ö.Ö. ise pandemi döneminde çalışarak anne ve bebeğin sağlıklarını korumak için çaba sarf ettiklerini belirtti. Radyolojik görüntüleme yapan doktor E.B., Y.S.’deki incelemede bağırsakta genişleme ve sıvı gördüklerini düşündü.

OLAYIN SONUCU VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık Bakanlığı’nın Mesleki Sorumluluk Kurulu, yapılan ön inceleme sonucunda doktorlar ve hemşire hakkında eylemlerin adli mercilerle aydınlatılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. 2 yılın sonunda şikayet ve suç duyurusu üzerine soruşturma izni verildi. Bu olay, sağlık hizmetlerinin maliyetleri ve kalitesi üzerine yeniden düşünmek için bir fırsat sunuyor.