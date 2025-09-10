Y.S. G.Ö.’yü Şantajla Suçladı

SUÇ DUYURUSU VE ŞANTAJ İDDİALARI

MHP Çayırova İlçe Başkanı G.Ö. hakkında, eski yönetici Y.S. tarafından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir suç duyurusunda bulunuldu. Y.S., G.Ö. tarafından şantaja maruz kaldığını dile getirdi. Y.S.’ye göre, G.Ö. ile yaklaşık on yıldır tanışıyorlar ve 2023 yılında ikisi arasında bir gönül ilişkisi başlamış. O dönemde her ikisinin de evli olduğu ifade ediliyor. Y.S., bir kaç kez otelde birlikte zaman geçirdiklerini belirtti ve “İkimizin de kaydı otellere yapıldı, ancak tarihleri hatırlamıyorum” şeklinde konuştu. 2024 Eylül ayında G.Ö.’nün ilçe başkanı olduğunu belirten Y.S., bu durumdan bir ay sonra kendisinin Kadın Kolları Başkanı yapıldığını söyledi.

ŞANTAJ TEHDİTLERİ

İddialara göre, Y.S. teşkilat içindeki bazı tartışmalar nedeniyle görevinden istifa etmek ve G.Ö. ile olan ilişkisini sonlandırmak istedi. Bu aşamada G.Ö.’nün kendisine şantaj yapmaya başladığını öne sürdü. Y.S., “Bana, birlikte olduğumuz otelin kamera kayıtlarını alıp aileme göstermekle tehdit etti. Daha önce gittiğimiz bir bağ evinde de kamera olduğunu söyledi. Bu görüntüleri aileme ve internete sızdırmakla tehdit etti. Beni savcılığa şikayet edersem bunları paylaşacağını söyledi” ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Y.S., yaşadığı tehditler sonrasında savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Bu durumda, G.Ö. hakkındaki iddialar ve süreç devam edecek gibi görünüyor.