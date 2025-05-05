Y.S.’ye Çarpan Behçet Ü. Yakalandı

ADANA’DA KAZA VE YAKALANMA

Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı’nda 3 Mayıs’ta saat 10.00 sularında meydana gelen kazada, hafif ticari aracıyla yolun karşısına geçmek isteyen Y.S.’ye çarpan Behçet Ü. (51), evinde yapılan baskınla yakalandı. Behçet Ü.’nün kullandığı araç, Y.S.’ye çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri kaza mahalline sevk edildi. Y.S., ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü, burada tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu oldu.

KAÇAN SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, elde ettikleri bilgiler doğrultusunda Behçet Ü.’yü evinde düzenlenen bir baskınla yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Behçet Ü., çarptığı kişiyi fark etmediğini ileri sürdü. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Behçet Ü., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.