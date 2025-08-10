Haberler

Y.y. Tabanca Temizlerken Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Elazığ’da Y.Y., tabancasını temizlemeye çalışırken silahın ateş alması sonucu yaralandı. Olay, sabah saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi Tandırbaşı Sokak’taki bir apartman dairesinde gerçekleşti.

GELEN İHBAR VE MÜDAHALE

İddialara göre, Y.Y.’nin silahının aniden ateş alması sonucu komşular durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

TEDAVİ SÜRECİ VE SAĞLIK DURUMU

Y.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Alınan bilgiye göre Y.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

