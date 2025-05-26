“Ya ABD’ye Üretin Ya Da Yüzde 25 Vergi Ödeyin”

TRUMP’IN İTHALAT VERGİSİ UYARISI

Donald Trump, Apple ve Samsung gibi büyük akıllı telefon üreticilerini, ABD pazarında üretimlerini ülke içine taşımaya zorluyor. Aksi takdirde, ürünlerine yüzde 25 oranında ithalat vergisi uygulama tehdidinde bulundu. Bu uyarısını Truth Social platformunda paylaşarak, bu kuralın tüm şirketler için geçerli olması gerektiğini ifade etti. Apple, iPhone üretiminin bir kısmını Hindistan’a kaydırmış olsa da, iPhone’ların yaklaşık yüzde 90’ı hala Çin’de üretiliyor. Öte yandan, Samsung artık Çin’de telefon üretmiyor; üretim süreçlerini Güney Kore, Vietnam, Hindistan ve Brezilya’ya kaydırmış durumda.

TALİMATIN MALİYETİ

Uzmanlar, Trump’ın bu talebinin gerçekçi olmadığını belirtiyor. Wedbush Securities analisti Dan Ives, Apple’ın tedarik zincirinin yalnızca yüzde 10’unu ABD’ye taşımasının üç yıl süreceğini ve bu sürecin yaklaşık 30 milyar dolara mal olacağını aktarıyor. Tüm üretimin ABD’ye getirilmesinin bir iPhone’un fiyatını 3 bin 500 dolara çıkartabileceği belirtiliyor, çünkü ABD’de Asya’da bulunan düşük maliyetli tedarik zinciri mevcut değil. Steve Jobs da 2010 yılında ABD’nin böyle bir üretimi destekleyecek yeterli sayıda yetenekli mühendisinin bulunmadığını ifade etmişti. Trump, bu fikri Apple CEO’su Tim Cook ile birkaç kez gündeme getirmiş durumda. Eğer yüzde 25’lik gümrük vergisi yürürlüğe girerse, yeni iPhone’ların fiyatlarının bu sonbaharda artması bekleniyor.