Yaban Atları Silahla Öldürüldü İddia Edildi

YABAN ATLARININ ÖLDÜRÜLMESİ

Batman’ın Raman Dağı eteklerinde, Yakıtlı köyü bölgesinde 5 yaban atının silahla öldürüldüğü bildiriliyor. Edinilen bilgilere göre, doğal yaşam alanlarında sıklıkla karşılaşılan yaban atları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce hedef alınmış durumda.

VATANDAŞLARDAN ŞİKAYET

Arazi içinde hareketsiz bir şekilde bulunan atların, silahla vurularak hayatlarını kaybettikleri öne sürülüyor. Olayın ardından, köy sakinleri durumu hemen jandarma ve ilgili kurumlara iletti. Olay yerine gelen ekipler, atların bulunduğu alan üzerinde detaylı incelemelerde bulunuyor.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatırken, yaban hayatına yönelik bu tür saldırıların bölgedeki ekosisteme ciddi zararlar verdiğini vurguluyor. Olayın detaylarının devam eden inceleme ile netleşmesi bekleniyor.