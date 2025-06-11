Yaban Domuzları Yiyecek Aradı

YABAN DOMUZLARI YERLEŞİM ALANINA İNDİ

Hatay’da aç kalan iki yaban domuzu, yiyecek aramak üzere yerleşim alanına girdi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla belgelendi.

YERLEŞİM ALANINDA GEZİNTİ YAPTI

Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi’nde evlerin bulunduğu bölgeye inen yaban domuzları, akşam saatlerine doğru mahallede görülmeye başladı. Bir süre çevrede gezindikten sonra tekrar ormana doğru yöneldi. Yaban domuzlarının bu sırada yerleşim yerinde yiyecek aradığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.