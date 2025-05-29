Yaban Domuzlarını Beslemek Yasaklandı!

YABAN DOMUZLARININ ŞEHİR MERKEZİNE İNMESİ ENDİŞE YARATIYOR

Son dönemlerde Kuşadası’nda şehir merkezine kadar inen yaban domuzları, hem halkı hem de yetkilileri endişelendiren bir durum haline geliyor. Uzun zamandır bu konuya dair etkili bir önlem alınmazken, bazı vatandaşlar bu vahşi hayvanlarla neredeyse iç içe yaşamaya alışarak, onları evcil hayvanlar gibi beslemeye başladı. Ancak yaban domuzlarının potansiyel olarak ölümcül saldırılara yol açabileceği unutulmamalıdır.

YABAN DOMUZLARINI BESLEMEK ARTIK YASAK

Olası bir facianın önüne geçmek isteyen Kuşadası Kaymakamlığı, bu duruma yönelik önemli bir karar aldı. Yapılan açıklamada, bölgede giderek artan yaban domuzu popülasyonu ve bu hayvanların evcil gibi beslenmesiyle ilgili olarak, hayvan sağlığı zabıtası komisyonu kararlarına dayanarak yaban domuzlarının evcil hayvan gibi beslenmesinin yasaklandığı ifade edildi.

YASAĞA UYMAYANLARA PARA CEZASI UYGULANACAK

Yetkililer, doğaya ait bu hayvanların insan yerleşimlerine yaklaşmasının hem insan hem de hayvan sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını belirtti. Vatandaşların, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/1-b maddesi çerçevesinde cezai işlemlerle karşılaşabileceği vurgulandı. Yasağı ihlal edenler 6 bin 923 TL idari para cezasıyla karşılaşacak.

DOMUZLAR YERLEŞİM ALANLARINA GİRİYOR

Açıklamada, “Doğal yaşamın korunması için kurallara uyalım” çağrısıyla sona erdi. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların, yaban hayvanlarını beslememeleri ve belediye ya da Tarım İlçe Müdürlüğü ile iş birliği yapmaları istendi. Kuşadası’nda son yıllarda ormanlık alanlara yakın bölgelerde yiyecek arayan yaban domuzlarının zaman zaman yerleşim alanlarına indiği gözlemleniyor. Yetkililer, bu hayvanların doğal dengenin bir parçası olduğunu ancak beslenerek evcilleştirilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.