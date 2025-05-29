Yaban Domuzu Ve Sokak Kedisi Yemeğin

YABAN DOMUZU VE SOKAK KEDİSİ BİR ARADA YEMEK YİYOR

HATAY’ın Samandağ ilçesinde, yaban domuzuyla sokak kedisinin birlikte yemek yediği anlar bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi. Gözene Mahallesi’nde bir evin bahçesine gelen yaban domuzu, bölgede yaşayan sokak kedileri için bırakılan yiyecekleri yemeye başladı.

İKİ CANLIDAN GÖRSEL ŞÖLEN

Bu esnada sokak kedisi de yaban domuzunun yanına gelerek aynı tabağın etrafında yemek yedi. İki hayvanın birbirlerini rahatsız etmeden, yan yana yemek yeme anı, bölgeden biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.